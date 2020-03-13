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Новое подозрение на коронавирус: двое жителей Ивано-Франковска вернулись из Испании

13 марта, 16:10

Татьяна Власенко

Путешественников изолировали

В Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус доставили двух местных жителей. Об этом сообщает "Фіртка".

"Больные не тяжелые, они изолированы, они обследуются, но не требуют искусственной вентиляции легких. Это подозрение, потому что они вернулись из Испании с температурой. Мы собрали все анализы. Отправили в лабораторный центр. Мы действуем согласно алгоритму", – рассказала заместитель главного врача Любовь Андрусишин.

Отметим, в инфекционной больнице Ивано-Франковска работает "горячая линия", на которую могут обращаться прикарпатцы, которые вернулись из стран, где распространяется коронавирус: 099-544-83-32.

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Напомним, сегодня, 13 марта, в Украине зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса. Умерла 71-летняя женщина в Житомирской области. 12 марта у нее был зафиксирован лаболаторно подтвержденный случай COVID-19. Госпитализировали ее в критическом состоянии.

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В свою очередь председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук призвал буковинцев, которые недавно вернулись из стран, где был обнаружен коронавирус нового типа, самоизолироваться.

О новых случаях подозрений на коронавирус – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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