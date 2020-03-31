Один выздоровел, 15 заразились: как распространяется коронавирус в Черновицкой области

В Черновицкой области сегодня, 30 марта, от коронавирусной инфекции выздоровел еще один человек – житель села Иживцы Сторожинецкого района. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Таким образом, черновицким врачам удалось вылечить от COVID-19 уже семь пациентов. Ранее сообщалось о шести жителях региона, которые побороли коронавирус.

В то же время 30 марта в Черновицкой области официально было подтверждено еще 15 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных – двое детей, в возрасте 1 и 3 года.

Реклама

"Они чувствуют себя хорошо и лечатся амбулаторно", – сообщил Осачук.

Общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 90 человек. К сожалению, двое из инфицированных COVID-19 скончались.

Как сообщал сайт "Сегодня", 30 марта в больнице Черновцов умер 84-летний мужчина, зараженный коронавирусом. Он обратился к врачам 25 марта с пневмонией в тяжелой форме.

Историю украинца, который победил коронавирус, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама