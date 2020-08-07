Коронавирус "атакует" Черновицкую область: почти сотня зараженных за сутки

Вчера в регионе провели более полтысячи тестов на COVID-19

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты в Украине. В частности, темпы распространения COVID-19 ускорились в Черновицкой области. За последние сутки в регионе обнаружили 94 новые случая заражения.

Реклама

Как рассказал на своей странице в Facebook глава местной областной госадминистрации Сергей Осачук, с начала эпидемии в регионе число инфицированных приближается к 6,5 тысяч.

"94 новых случая коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 6 августа. Всего было исследовано 564 образцов. Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6477 человек", - написал он.

Чиновник добавил, что за последние сутки от COVID-19 выздоровел 51 буковинец, а с начала эпидемии в регионе недуг преодолели уже 5077 инфицированных.

В тренде Во Львове врачи спасли девочку от редкого осложнения COVID-19

Напомним, в Украине установили новый антирекорд по коронавирусу. 5 августа COVID-19 диагностировали у 1318 наших граждан.

Реклама

Также смотрите о заражениях коронавирусом среди медиков в Ивано-Франковской области:

Ивано-Франковск: врачи умирают от коронавируса

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама