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Коронавирус "атакует" Черновицкую область: почти сотня зараженных за сутки

7 августа, 03:25

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Вчера в регионе провели более полтысячи тестов на COVID-19

Коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты в Украине. В частности, темпы распространения COVID-19 ускорились в Черновицкой области. За последние сутки в регионе обнаружили 94 новые случая заражения.

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Как рассказал на своей странице в Facebook глава местной областной госадминистрации Сергей Осачук, с начала эпидемии в регионе число инфицированных приближается к 6,5 тысяч.

"94 новых случая коронавируса обнаружили специалисты лабораторного центра сегодня, 6 августа. Всего было исследовано 564 образцов. Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6477 человек", - написал он.

Чиновник добавил, что за последние сутки от COVID-19 выздоровел 51 буковинец, а с начала эпидемии в регионе недуг преодолели уже 5077 инфицированных.

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Напомним, в Украине установили новый антирекорд по коронавирусу. 5 августа COVID-19 диагностировали у 1318 наших граждан.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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