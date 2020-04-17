Коронавирус атакует: где больше всего зараженных в Тернопольской области (карта)

От инфекции в регионе скончались пять человек

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 353 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 20 новых случаев, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 10:00 17 апреля. В общем в области 353 больных", – говорится в сообщении.

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Итак, новые случаи инфицирования были зафиксированы в:

Тернополь – 5 человек

Борщевский район – 1 человек

Казовский район – 4 человека

с. Кальное – 2

с. Щепанов – 1

с. Викторовка – 1

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Кременецкий район – 8 человек

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Кременец – 1

Почаев – 5

с. Будки – 1

с. Старый Почаев – 1

Гусятинский район – 1 человек (с. Васильковцы)

Бучацкий район – 1 человек (с. Барыш)

С начала эпидемии в области удалось вылечить 25 человек:

Тернопольский район – 1

Кременецкий район – 2

Монастырисский район – 19

Залещицкий район – 3.

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Также отметим, что из зараженных в регионе 325 взрослых и 28 детей. Пять случаев оказались летальными.

Напомним, в Украине дали новый прогноз пика смертности от коронавируса – он припадет на первые дни мая. В районе 3-8 мая, по словам ученых, в день могут умирать около 20 человек.

Отметим, что в стране снова зафиксировали рекордный скачок заражений коронавирусом – на данный момент COVID-19 лабораторно подтвердили у 4662 украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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