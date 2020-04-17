Коронавирус атакует: где больше всего зараженных в Тернопольской области (карта)

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 353 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 20 новых случаев, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 10:00 17 апреля. В общем в области 353 больных", – говорится в сообщении.
Итак, новые случаи инфицирования были зафиксированы в:
Тернополь – 5 человек
Борщевский район – 1 человек
Казовский район – 4 человека
- с. Кальное – 2
- с. Щепанов – 1
- с. Викторовка – 1
Кременецкий район – 8 человек
- Кременец – 1
- Почаев – 5
- с. Будки – 1
- с. Старый Почаев – 1
Гусятинский район – 1 человек (с. Васильковцы)
Бучацкий район – 1 человек (с. Барыш)
С начала эпидемии в области удалось вылечить 25 человек:
- Тернопольский район – 1
- Кременецкий район – 2
- Монастырисский район – 19
- Залещицкий район – 3.
Также отметим, что из зараженных в регионе 325 взрослых и 28 детей. Пять случаев оказались летальными.
Напомним, в Украине дали новый прогноз пика смертности от коронавируса – он припадет на первые дни мая. В районе 3-8 мая, по словам ученых, в день могут умирать около 20 человек.
Отметим, что в стране снова зафиксировали рекордный скачок заражений коронавирусом – на данный момент COVID-19 лабораторно подтвердили у 4662 украинцев.
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