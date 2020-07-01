Коронавирус "атакует" Львовскую область: число зараженных превысило 5,5 тысяч

Во Львовской области, где ранее от COVID-19 умерла глава городского лабораторного центра, за время эпидемии коронавируса было подтверждено 5578 случаев заболевания.
Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1637 ПЦР-тестов, из них новых проб – 1382 ПЦР-теста. 143 – позитивные, из них новых проб — 92. Среди них у львовян – 32", – заявила заместитель львовского мэра Галина Сличная, глава городского штаба противодействия коронавирусу.
Также она подчеркнула, что жертвами COVID-19 в регионе стали 146 человек, 800 сумели побороть инфекцию и выздоровели.
В целом по области на стационарном лечении находятся 942 человека, из них 66 – в реанимации, а 16 находятся на искусственной вентиляции легких.
Напомним, недавно из-за вспышки коронавируса во Львовскую область отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Несмотря на все усилия медиков, Львовская область остается одним из лидеров по темпам распространения коронавируса.
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