Коронавирус "атакует" Львовскую область: почти две сотни заболевших за сутки

За последние сутки в области провели более 1144 ПЦР-тестов

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции снова набирает обороты. Значительный скачок числа зараженных зафиксировали во Львовской области – за последние сутки в регионе обнаружили 197 новых заболевших. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Реклама

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1144 ПЦР-тестов, из них следовательно 197 положительных результата. Среди новых заболевших – 84 жителей Львова.

"За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6716 человек, госпитализированы – 1249, на амбулаторном лечении – 5467 человек, выписаны – 1075 человек. Сейчас в больнице находится 174 человека, из них в реанимации – 5 человек, на аппаратах ИВЛ – 4 человека", – говорится в сообщении.

Кроме того, в 8-й городской клинической больнице по состоянию на утро находится 59 пациентов, в 1-й городской клинической больнице – 54 пациента, в больнице скорой медицинской помощи – 85 пациентов.

Отмечается, что во Львовской области с начала пандемии зафиксировано 7622 случаев заболевания COVID-19, 199 человек умерли, а 1242 пациентов выздоровели.

В тренде На Донбассе снова обстрелы: ранены семь бойцов ВСУ

Реклама

Напомним, во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка.

Как живут Харьков и Львов в условиях карантина – смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама