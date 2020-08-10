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Коронавирус "атакует" Львовскую область: в регионе разворачивают больницы второй волны

10 августа, 12:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За 9 августа в области зафиксировали 130 случаев заражения

Во Львовской области из-за большого количества зараженных коронавирусом начнут работать больницы второй волны. За последние сутки, 9 августа, самое большое число новых случаев заболевания зарегистрировано именно в этом регионе.

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Об этом в ходе брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Она (Львовская область. – Ред.) перешла порог по 50% заполненности коек больниц первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны", – сказал министр.

Кроме того, в Telegram-канале "Львов vs коронавирус" сообщили, что за прошлые сутки, 9 августа, лабораторные центры провели 635 ПЦР-тестов, из которых 130 оказались положительными. Из них 79 – у жителей Львова. Всего в области 10 981 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. У 305 человек болезнь закончилась летально, 2936 выздоровели.

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Напомним, недавно во Львове два дошкольных учреждения ушли на карантин. Заражение коронавирусом подтвердили у работника кухни детского сада № 1. В связи с этим учреждение не будет работать до 16 августа.

Также мы писали о том, что во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка.

Как живут Харьков и Львов в условиях карантина – смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы заражение коронавирус Львовска область
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