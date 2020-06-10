Коронавирус атакует Волынь: более 100 новых случаев за сутки

За последние сутки в области от COVID-19 умерли три человека

В Волынской области, где вспышку коронавируса обнаружили среди офисных работников, резко возросло число больных COVID-19. За последние сутки в регионе обнаружили 101 новый случай, рассказала главный государственный санитарный врач Волыни Наталия Янко, сообщают "Волинські новини".

Больше всего новых зараженных зафиксировали во Владимир-Волынском районе и Ковеле. Во Владимир-Волынском районе очагом вспышки инфекции стала местная птицефабрика – там обнаружили 34 из 43 новых инфицированных. Врач отметила, что на распространение вируса повлияло то, что на этой фабрике работают жители соседних населенных пунктов и они ежедневно добираются на работу.

Что касается Ковеля, то там обнаружили 20 новых зараженных. Четверо из них оказались медицинскими работниками. Сейчас за всеми больными наблюдают медики и устанавливаются круг их "контактных".

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Янко отметила, что за последние семь дней показатель инцидентности COVID-19 составляет в среднем 24,7 на 100 000 человек (при норме 12 на 100 000 человек). За последние сутки было проведено 676 тестов на коронавирус.

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Кроме того, за последние сутки в Волынской области умерли трое инфицированных: жительница Луцкого района, житель Ковеля и житель села Череваха Маневицкого района. У всех были хронические заболевания:

67-летняя жительница Луцкого района заболела коронавирусом 3 июня, а обратилась за помощью 7 июня. Тогда ее госпитализировали в областную инфекционную больницу. Кроме пневмонии, у пациентки была хроническая болезнь сердца.

У 30-летнего жителя Ковеля первые симптомы (кашель, повышение температуры, общая слабость) появились 20 мая. Мужчина лечился амбулаторно, но когда ему стало хуже – больного госпитализировали. Он умер в больнице. У пациента были диабет и болезнь почек.

65-летний житель села Череваха Маневицкого района тоже лечился амбулаторно. Из-за ухудшения состояния здоровья его госпитализировали с двусторонней пневмонией в областную клиническую больницу в Боголюбах. Умер мужчина 9 июня. Кроме коронавируса, у него были ишемическая болезнь сердца и кардиосклероз.

Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четверых сотрудников лабораторного центра Минздрава.

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