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Коронавирус "атакует" Закарпатье: число заболевших превысило 2 тысячи

20 июня, 14:22

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В регионе инфекцию подхватили сотни медиков

Эпидемия коронавирусной инфекции начинает набирать обороты в еще одной области Украины. На Закарпатье число заболевших COVID-19 уже возросло до 2069.

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В пресс-службе местной областной госадминистрации рассказали, что только за последние сутки в области обнаружили 109 новых зараженных коронавирусом. 19 июня на Закарпатье на COVID-19 протестировали 462 человека.

Всего с начала эпидемии в Закарпатской области провели 20 234 исследования на коронавирус методом ПЦР. Среди зараженных – 365 медиков и 132 детей. Вылечить от инфекции удалось 842 закарпатцев. А для 54 инфицированных болезнь закончилась летально.

В связи со сложившейся ситуацией в Закарпатской области решено усилить контроль за соблюдением карантина. Теперь местная полиция будет проводить постоянные рейды и будет проверять:

  • соблюдение жителями области самоизоляции;
  • как работают рестораны;
  • соблюдение карантина перевозчиками;

В ОГА отметили, что нарушителям карантина грозят штрафы в размере от 17 тысяч гривен.

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Напомним, 18 июня в Закарпатской области решили ужесточить карантинные ограничения.

Также мы сообщали, что коронавирусную инфекцию подтвердили у сотрудников супермаркета "Вопак" в Ужгороде.

Как украинские медики борются с коронавирусом – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Закарпатье карантин инфекция вспышка заражение коронавирус Закарпатская область

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