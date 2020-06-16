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Коронавирус бушует на Буковине: число заболевших превысило 4 тысячи

16 июня, 09:53

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

От COVID-19 в регионе умерли более 160 человек

В Черновицкой области растет число заболевших COVID-19 – за последние сутки, 15 июня, инфекцию подтвердили у 55 буковинцев. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4019 человек", - написал он.

По словам чиновника, 15 июня в регионе от коронавируса выздоровели 23 зараженных. Эти пациенты дважды получили отрицательный результат тестов.

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"Думать о том, что инфекция исчезла, пока нельзя. К желанному освобождению от карантина мы еще не так близко", – отметил Осачук.

Как рассказали в местной областной госадминистрации, инфекция в регионе уже унесла жизни 164 человек.

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Ранее мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян. Женщине было всего 48 лет.

Отметим, что в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, решили отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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