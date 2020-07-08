Коронавирус бушует во Львовской области: регион снова вошел в список "красных"

За последние сутки в области подтвердили более ста случаев заражения

По состоянию на среду, 8 июля, девять областей Украины не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые вступили в силу с 22 июня. Львовская область вновь вошла в список регионов с широким распространением COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

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По его данным, эпидемическая ситуация в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской и Харьковской областях не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантинных ограничений.

По сравнению с данными 7 июля, в список "красных" вошла Львовская область, где процент выявления заболевания коронавирусом превышает допустимый показатель. А выбыла из него Черниговская область.

Как сообщила во время брифинга заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, за минувшие сутки лабораторные центры во Львовской области провели 1372 ПЦР-теста. 117 из них показали позитивный результат. Среди новых зараженных – 64 жителя Львова.

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В общем во Львовской области COVID-19 инфицированы 6562 человек. 974 из них выздоровели, а 170 человек скончались.

Ранее мы сообщали, что во Львове умерла директор областного лабораторного центра Минздрава Галина Михальчук, у которой диагностировали коронавирус.

Также напомним, что ранее из-за вспышки коронавируса во Львовскую область приезжал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Напомним, что Больницы Ивано-Франковска заполнены пациентами с коронавирусом:

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

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