Коронавирус начал "действовать" по-новому: названы особенности инфицирования на Буковине (видео)

Заражаются люди, которые не были за границей

У жителей Черновицкой области, у которых 6 апреля подтвердили коронавирусную инфекцию, не было историй путешествий за границу, кроме того, они не являются контактными лицами. Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Все эти люди, тесты которых дали положительный результат, не входят в группы риски, указанные в государственном протоколе. Они не путешествовали за границу и не являются контактными лицами с теми, кто вернулся из других стран. У них не было и пневмонии. Эти люди могли бы и не быть проверенными", – отметил Осачук.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция "широко проникает в общество".

По словам Осачука, всего за 6 апреля на Буковине подтвердили 28 новых случаев коронавирусной инфекции.

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Среди инфицированных – двое детей 2 и 5 лет, а также 6 медицинских работников.

Всего в регионе подтверждено 247 случаев инфицирования коронавирусом, среди них – 6 летальных.

Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля в Украине официально подтверждено 1462 случая заражения COVID-19, 28 человек выздоровели, 45 – умерли. За сутки было обнаружено 143 новых случая.

А в Ивано-Франковске вчера, 6 апреля, от коронавирусной инфекции умерли три человека.

"Одному 54 года, двум по 70 лет. И будто бы мы не имеем резкого увеличения показателей пневмоний, но ситуация становится критической из-за летальных случаев", – рассказала начальник управления здравоохранения в регионе Мария Бойко во время оперативного совещания у мэра города.

О том, как в Украине придерживаются карантина, а также сколько нарушений было зафиксировано – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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