Коронавирус добрался до онкодиспансера на Прикарпатье: в каком состоянии заболевшие

Эпидемия коронавируса продолжает охватывать Ивано-Франковскую область – вспышку опасной инфекции зафиксировали в областном онкологическом диспансере. Об этом рассказал глава местной облгосадминистрации Виталий Федорив.
"По состоянию на 28 апреля 18 медицинских работников находятся на стационарном лечении в профилактических учреждениях области. Из них у двух врачей и у двух медсестер подтвердился COVID-19, а у остальных – нет", – рассказал чиновник.
У заболевших медиков диагностировали пневмонию. Их состояние оценивают как средней тяжести.
Отметим, что на данный момент в Ивано-Франковской области подтвердили 821 случай заражения коронавирусом. 72 больных в регионе уже удалось вылечить.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 28 апреля в Украине лабораторно подтвердили 9866 случаев COVID-19. Из них 250 – летальных, а 1103 пациента выздоровели.
Ранее мы сообщали, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.
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