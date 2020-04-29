Коронавирус добрался до онкодиспансера на Прикарпатье: в каком состоянии заболевшие

Эпидемия коронавируса продолжает охватывать Ивано-Франковскую область – вспышку опасной инфекции зафиксировали в областном онкологическом диспансере. Об этом рассказал глава местной облгосадминистрации Виталий Федорив.

"По состоянию на 28 апреля 18 медицинских работников находятся на стационарном лечении в профилактических учреждениях области. Из них у двух врачей и у двух медсестер подтвердился COVID-19, а у остальных – нет", – рассказал чиновник.

Видео: Ивано-Франковская областная государственная администрация

У заболевших медиков диагностировали пневмонию. Их состояние оценивают как средней тяжести.

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Отметим, что на данный момент в Ивано-Франковской области подтвердили 821 случай заражения коронавирусом. 72 больных в регионе уже удалось вылечить.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, 28 апреля в Украине лабораторно подтвердили 9866 случаев COVID-19. Из них 250 – летальных, а 1103 пациента выздоровели.

Ранее мы сообщали, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.

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