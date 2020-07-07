Українська
$ 27,13
30,72
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Коронавирус на Буковине: число зараженных превысило 5 тысяч

7 июля, 06:07

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки от инфекции вылечили 81 буковинца

Эпидемия коронавирусной инфекции значительно приубавила темпы распространения в Черновицкой области – за последние сутки тут обнаружили 14 новых заболевших. Несмотря на это, общее число зараженных в области уже превысило 5 тысяч.

Реклама

Как рассказал на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, 6 июля местный лабораторный центр обработал 188 образцов анализов на коронавирус.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5032 человека", – сообщил он.

Чиновник отметил, что сейчас чрезвычайно радует число тех, кто выздоровел от COVID-19. По его словам, за последние сутки болезнь одолел 81 буковинец.

В тренде
Репрессии, пытки и бесчеловечное обращение: генсек ООН рассказал о преступлениях России в Крыму

Ранее мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян. Женщине было всего 48 лет.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве назвали регионы, которые еще не готовы ослаблять карантин. На сегодняшний день восемь областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения ограничений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина буковина заражение черновицкая область коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирус
Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирусЗапад
Умер председатель Всеукраинского совета церквей
Умер председатель Всеукраинского совета церквейЗапад
В Ровно пьяная майор полиции устроила ДТП и пыталась скрыться: фото
В Ровно пьяная майор полиции устроила ДТП и пыталась скрыться: фотоЗапад
"Многие не смогут вернуться к нормальной жизни": врачи предупредили об осложнениях COVID-19Украина
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волны
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волныЗапад
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионах
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять