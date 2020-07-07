Коронавирус на Буковине: число зараженных превысило 5 тысяч

За последние сутки от инфекции вылечили 81 буковинца

Эпидемия коронавирусной инфекции значительно приубавила темпы распространения в Черновицкой области – за последние сутки тут обнаружили 14 новых заболевших. Несмотря на это, общее число зараженных в области уже превысило 5 тысяч.

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Как рассказал на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, 6 июля местный лабораторный центр обработал 188 образцов анализов на коронавирус.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5032 человека", – сообщил он.

Чиновник отметил, что сейчас чрезвычайно радует число тех, кто выздоровел от COVID-19. По его словам, за последние сутки болезнь одолел 81 буковинец.

Ранее мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян. Женщине было всего 48 лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Минздраве назвали регионы, которые еще не готовы ослаблять карантин. На сегодняшний день восемь областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения ограничений.

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