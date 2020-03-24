Коронавирус на Буковине: где обнаружили зараженных

В местной облгосадминистрации опубликовали карту населенных пунктов, в которые приехали люди из Европы

В Черновицкой области больше всего зараженных коронавирусной инфекцией обнаружили в селе Колинковцы Хотинского района. Об рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По словам чиновника, в Колинковцах зафиксировали 12 инфицированных COVID-19, в самом Хотине – 1. В селе Брусника Кицманского района обнаружили 7 зараженных, в Лужанах – 4, в селе Большой Кучуров Сторожинецкого района – 2, в селе Иживцы – 1. В городе Заставна заразились 2 человека, в селе Юрковка – 1, в Глубокой – 1, в селе Каменка – 1, в селе Луковцы – 1, в селе Топоривци Новоселицкого района – 1. В Черновцах обнаружили 2 инфицированных.

Видео: Молодий Буковинець, Facebook

Кроме того, в Черновицкая областная государственная администрация в своем Facebook опубликовала карту, на которой обозначены населенные пункты, куда недавно из-за границы вернулись люди.

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Красный – от 20 до 100 человек. Желтый – от 10 до 20 человек. Зеленый – от 5 до 10 человек. Синий – от 1 до 5 человек

"За последние две недели на территорию Буковины из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, приехало около 1500 человек", – отметили в ОГА.

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Ранее мы рассказывали, как переживают пандемию коронавируса в селе Колинковцы. В населенном пункте уже ввели особый режим въезда и выезда.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирусом могут заразиться миллионы человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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