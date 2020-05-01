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Коронавирус на Буковине набирает обороты: за сутки почти 100 новых зараженных

1 мая, 04:21

Татьяна Власенко

Лабораторный центр получил еще 550 образцов

На Буковине за 30 апреля было лабораторно подтверждено еще 96 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, среди новых заразившихся 28 – жители Черновцов. Всего 30 апреля лабораторный центр исследовал 475 тестов. Кроме того, для исследования лабораторный центр получил еще 550 образцов.

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Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1667 человек. Месяц назад, 30 марта, на Буковине было всего 109 инфицированных коронавирусом.

"12 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 128 человек. Также от коронавирусной инфекции по состоянию на 30 апреля умерли 44 человека", – рассказали в Черновицкой ОГА.

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Кроме того, на Буковине COVID-19 массово болеют медики. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Напомним, ранее село Давыдов в Пустомытовском районе Львовской области, где коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек, власти закрыли на карантин.

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Выяснилось, что инфицированные могли заразить более сотни людей. На данный момент в селе обнаружили 140 "контактных". Их всех проверяют на вирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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