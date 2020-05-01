Коронавирус на Буковине набирает обороты: за сутки почти 100 новых зараженных

На Буковине за 30 апреля было лабораторно подтверждено еще 96 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
По его словам, среди новых заразившихся 28 – жители Черновцов. Всего 30 апреля лабораторный центр исследовал 475 тестов. Кроме того, для исследования лабораторный центр получил еще 550 образцов.
Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1667 человек. Месяц назад, 30 марта, на Буковине было всего 109 инфицированных коронавирусом.
"12 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 128 человек. Также от коронавирусной инфекции по состоянию на 30 апреля умерли 44 человека", – рассказали в Черновицкой ОГА.
Кроме того, на Буковине COVID-19 массово болеют медики. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
Напомним, ранее село Давыдов в Пустомытовском районе Львовской области, где коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек, власти закрыли на карантин.
Выяснилось, что инфицированные могли заразить более сотни людей. На данный момент в селе обнаружили 140 "контактных". Их всех проверяют на вирус.
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