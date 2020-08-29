Коронавирус на Буковине: среди заболевших все больше детей

Общее число инфицированных в регионе уже приближается к 10 тысячам

В Черновицкой области, в которой вспыхнули протесты против "красной" зоны карантина, в последнее время среди инфицированных коронавирусом становится все больше детей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава местной областной госадминистрации Сергей Осачук.

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"С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое", – сообщил чиновник.

Осачук отметил, что в связи с этой ситуацией начать учебный год дистанционно в районах, попавших в "красную" зону карантина, является правильным решением.

Добавим, что за последние сутки, 28 августа, в Черновицкой области обнаружили 142 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе подтвердили у 9997 человек. В пятницу болезнь удалось победить 69 буковинцам (6161 с начала эпидемии).

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Ранее мы сообщали, что решение городского совета Черновцов, несмотря на внесение города в "красную" зону, смягчить противоэпидемические меры не понравилось местной полиции. Копы открыли по этому факту уголовное производство. В местном горсовете, в свою очередь, уверяют, что депутаты не нарушали закон, когда голосовали за отмену ограничений.

Также "Сегодня" писали, что на Буковине вспышку COVID-19 зафиксировали в психоневрологическом интернате. Инфекцию подтвердили у 11 подопечных учреждения.

Как ряд областных центров бунтовал против усиления карантина – смотрите в видеосюжете:

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