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Коронавирус на Буковине: в больнице скончались два человека

17 апреля, 11:54

Татьяна Очеретяна

Пациента с подозрением на заражение почти сразу подключили к аппарату ИВЛ

В Черновицой области умерли два человека, один из них был заражен коронавирусом, другой – с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

"Вчера в Новоселицкой ЦРБ умерла пациентка 1967 года, больная коронавирусом. Женщина поступила в инфекционное отделение 3 апреля с диагнозом двухсторонняя внебольничная пневмония. 6 апреля больной стало хуже, ее перевели в реанимацию. Вчера вечером женщина умерла", – написали в сообщении.

Также в областном центре в больнице №1 умер мужчина 1955 года рождения с подозрением на COVID-19. Пациента госпитализировали 15 апреля, очень скоро перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Имел сопутствующий диагноз – гипертоническая болезнь.

Напомним, в Черновицкой области за прошлые сутки, 16 апреля, подтвердили рекордных 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь количество инфицированных в регионе достигло 758. Среди зараженных – семь священнослужителей, в двух – подозрение на COVID-19. Кроме того, еще 12 священников контактировали с инфицированными коллегами и сейчас находятся на самоизоляции.

Также в Черновицкой области коронавирусную инфекцию подтвердили у двух новорожденных детей. Как выяснилось, у матерей детей тоже нашли коронавирус.

Видео: Сергей Осачук

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