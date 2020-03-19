Коронавирус на Буковине: власти "блокируют" целые села

В области инфекцию обнаружили у 10 человек

В Черновицкой области, где обнаружили 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в девяти населенных пунктах установили санитарно-карантинные посты. Об этом сообщили в пресс-службе местной облгосадминистрации.

В частности, эти посты установили в Выжнице, Снятине, Залещиках, Атаках, Новоднестровске, Бруснице, Колинковцах, Грозинцах и Бочкивцах. Их цель – информировать населения, контролировать передвижения и измерять температуру у людей.

"В этих селах есть люди, которые имеют признаки болезни и историю путешествия в страны, где есть коронавирус, или историю контактов с больными", – отметили в ОГА.

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Также в облгосадминистрации добавили, что за последние сутки с подозрением на COVID-19 к медикам обратились еще семь человек. Сейчас в больницах находятся 28 человек с подозрением на инфекцию.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области состояние пациентов, у которых обнаружили коронавирус, медики оценивают как удовлетворительное, а первого зараженного и вовсе скоро могут отпустить домой.

Напомним, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы 16 марта умерла 33-летняя женщина, которую госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже выяснилось, что пациентка все-таки была инфицирована.

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