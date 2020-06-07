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Коронавирус на Буковине: все тесты в одном из сел дали положительный результат

7 июня, 05:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

Сельской голова признал, что больных "много", и двое из них попали в больницу

В селе Черновка Черновицкой области, которое находится в Новоселицком районе, все тесты на коронавирус, сделанные накануне, оказались положительными.

Об этом рассказал сельский голова Георгий Бота на своей странице в Facebook, не назвав при этом конкретное число заболевших.

"На каждом шагу подстерегает опасность – можно заразиться COVID-19. Все анализы, которые были сделаны накануне – положительные! Больных много!" – написал он.

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По его словам, двое из заболевших были госпитализированы, а остальные лечатся амбулаторно, несколько семей находятся на самоизоляции.

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Бота добавил, что в селе проведут дезинфекцию улиц, а также призвал односельчан ответственно отнестись к правилам карантина, чтобы избежать распространения заболевания.

Ранее мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян. Женщине было всего 48 лет.

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Также стоит добавить, что в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, профильная комиссия в областной государственной администрации приняла решение отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тесты село буковина черновицкая область коронавирус

Источник: Сегодня

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