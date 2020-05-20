Коронавирус на Волыни: умерли мать и сын, еще один член семьи – на лечении (видео)

В городе Ковель, в Волынской области, умерла зараженная коронавирусом женщина, а ранее от COVID-19 скончался ее сын, и еще один проходит лечение от этой инфекции.
Об этом во время брифинга рассказала заместитель главы областной государственной администрации Татьяна Щербак.
По ее словам, за прошлые сутки на территории области зафиксировали четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.
"У умершей 65-летней ковельчанки 12 мая диагностировали коронавирус, у нее была двусторонняя пневмония. Ранее, 11 мая, от коронавируса умер ее сын, 44-летний Василий Чабан", - говорится в сообщении.
Мужчина проживал вместе с матерью. Врачи определили круг контактных лиц, все они находятся на лечении. Еще один сын умершей лечится от пневмонии, у него также подозревают коронавирус.
Между тем, за прошлые сутки на Волыни зафиксировали 41 новый случай коронавируса. Больше всего заболевших обнаружили в Киверцовском районе – 24, в Луцком – 4, в Ковеле – 3 случая, по два – в Луцке, Гороховском и Камень-Каширском районах, по одному – в Нововолынске, Иваничивском Маневичском и Локачинском районах.
Напомним, ранее 14 больных коронавирусом обнаружили в Волынской областной психбольнице.
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