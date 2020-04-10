Коронавирус на Закарпатье: в регионе ввели "комендантский час"

В Закарпатской области из-за распространения коронавирусной инфекции ввели новые ограничения – теперь на выходных в регионе будет действовать "комендантский час". Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

"Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с тринадцати часов субботы 11 апреля до шести часов утра понедельника 13 апреля – вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома!" – заявил чиновник.

Гетманенко отметил, что сейчас на Закарпатье эпидемия только набирает обороты и такие меры необходимы, чтобы сдержать распространение инфицирования.

Реклама

"Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли ходить в гости, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нету. И это показывают практики ведущих мировых стран! Благодаря введенным до сих пор карантинным мерам, нам удается сдерживать коронавирус. Мы должны сохранить эту тенденцию и постепенно начать выходить из карантина уже в мае. Если мы этого не сделаем, то карантин будет продлен до сентября", – добавил он.

Кроме того, в праздничные дни в области усилят контроль за карантинными мероприятиями. В частности, органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, и штрафов нарушителям карантина избежать не удастся.

В тренде Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

Также в городах на выходных проведут санитарную обработку. Улицы будут мыть с использованием веществ, содержащих хлор. Это средство дезинфекции не опасно для людей и животных, но горожан все равно просят все это время оставаться дома.

Отметим, что подобные меры власти ввели и на Буковине. Там в выходные дни не будут работать магазины, в том числе и продуктовые. А автозаправочные станции откроют только для служб спасения, полиции и медицинских служб.

Напомним, на данный момент в Украине COVID-19 подтвердили у 2203 человек.

Как лечатся и живут зараженные – смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама