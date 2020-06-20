Українська
$ 26,76
30,06
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Больницы переполнены: в одной из областей Украины хотят ужесточить карантин

20 июня, 17:55

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Из-за того, что пациенты долго болеют, новых принять невозможно

В Закарпатской области, где стремительно растет число зараженных коронавирусом, уже не хватает мест для госпитализации пациентов с COVID-19 в опорных больницах. Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

Реклама

"Ухудшение эпидситуации привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в первую очередь, увеличилось количество больных с тяжелым течением. Во всех больницах первой волны, то есть Ужгорода, реанимационные отделения переполнены. Потому что увеличение количества больных приводит к тому, что не все вовремя обращаются, особенно с участков, и часто больные попадают уже в тяжелом состоянии", - заявил он на брифинге Закарпатской областной государственной администрации.

Поляк отметил, что на лечение COVID-19 нужно около трех недель, а потому пациенты не могут быстро выписываться. Это, в свою очередь, приводит к невозможности принять новых пациентов.

Такая же ситуация и в области, особенно в Хустском, Иршавском и Свалявском районах.

"Все это количество больных первая волна не может забрать. То есть, мы начиная с 19 числа открыли вторую и третью волны, чтобы они принимали больных – то есть, районные больницы, инфекционные отделения, и не только инфекционные. (…) За эти две недели, прошедшие с ослабления карантина, количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", – подчеркнул Поляк.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ
Реклама

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за рекордного количества больных на Закарпатье могут снова усилить карантинные меры.

"Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Напомним, в Закарпатской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусом было решено ужесточить карантинные ограничения.

Также мы сообщали, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Закарпатье больницы коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
В Черновцах смягчили карантин: что разрешили
В Черновцах смягчили карантин: что разрешилиЗапад
Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясо
Вспышка COVID-19 на птицефабрике на Волыни растет: безопасно ли есть мясоЗапад
На Буковине выпал огромный град: появились яркие фото и видео
На Буковине выпал огромный град: появились яркие фото и видеоЗапад
"Падения заболеваемости не будет": главный врач Львова дал прогноз по коронавирусуЗапад
Десятки сломанных деревьев и потоп: Львов атаковала стихия
Десятки сломанных деревьев и потоп: Львов атаковала стихияЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять