Больницы переполнены: в одной из областей Украины хотят ужесточить карантин

В Закарпатской области, где стремительно растет число зараженных коронавирусом, уже не хватает мест для госпитализации пациентов с COVID-19 в опорных больницах. Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.
"Ухудшение эпидситуации привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в первую очередь, увеличилось количество больных с тяжелым течением. Во всех больницах первой волны, то есть Ужгорода, реанимационные отделения переполнены. Потому что увеличение количества больных приводит к тому, что не все вовремя обращаются, особенно с участков, и часто больные попадают уже в тяжелом состоянии", - заявил он на брифинге Закарпатской областной государственной администрации.
Поляк отметил, что на лечение COVID-19 нужно около трех недель, а потому пациенты не могут быстро выписываться. Это, в свою очередь, приводит к невозможности принять новых пациентов.
Такая же ситуация и в области, особенно в Хустском, Иршавском и Свалявском районах.
"Все это количество больных первая волна не может забрать. То есть, мы начиная с 19 числа открыли вторую и третью волны, чтобы они принимали больных – то есть, районные больницы, инфекционные отделения, и не только инфекционные. (…) За эти две недели, прошедшие с ослабления карантина, количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", – подчеркнул Поляк.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за рекордного количества больных на Закарпатье могут снова усилить карантинные меры.
"Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Напомним, в Закарпатской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусом было решено ужесточить карантинные ограничения.
Также мы сообщали, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.
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