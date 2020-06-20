Больницы переполнены: в одной из областей Украины хотят ужесточить карантин

Из-за того, что пациенты долго болеют, новых принять невозможно

В Закарпатской области, где стремительно растет число зараженных коронавирусом, уже не хватает мест для госпитализации пациентов с COVID-19 в опорных больницах. Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

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"Ухудшение эпидситуации привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в первую очередь, увеличилось количество больных с тяжелым течением. Во всех больницах первой волны, то есть Ужгорода, реанимационные отделения переполнены. Потому что увеличение количества больных приводит к тому, что не все вовремя обращаются, особенно с участков, и часто больные попадают уже в тяжелом состоянии", - заявил он на брифинге Закарпатской областной государственной администрации.

Поляк отметил, что на лечение COVID-19 нужно около трех недель, а потому пациенты не могут быстро выписываться. Это, в свою очередь, приводит к невозможности принять новых пациентов.

Такая же ситуация и в области, особенно в Хустском, Иршавском и Свалявском районах.

"Все это количество больных первая волна не может забрать. То есть, мы начиная с 19 числа открыли вторую и третью волны, чтобы они принимали больных – то есть, районные больницы, инфекционные отделения, и не только инфекционные. (…) За эти две недели, прошедшие с ослабления карантина, количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", – подчеркнул Поляк.

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Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за рекордного количества больных на Закарпатье могут снова усилить карантинные меры.

"Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения могут быть введены на одну неделю", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Напомним, в Закарпатской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусом было решено ужесточить карантинные ограничения.

Также мы сообщали, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

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