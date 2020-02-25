Коронавирус наступает: на границах Украины с ЕС проверяют водителей (фото)

Водителям меряют температуру, особое внимание тем, кто едет из Италии

На границах Украины со странами Евросоюза – Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей – в связи с распространением коронавируса в Европе вводятся дополнительные меры контроля: водителям и пассажирам измеряют температуру, обращая особое внимание на тех, кто возвращается из Италии.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, руководитель ведомства Сергей Дейнеко лично отправился на Закарпатье, в пункт пропуска "Тиса", чтобы проверить, как обеспечиваются нововведения.

"Через пункт пропуска "Тиса" выполняются нерегулярные рейсы – это около 500 микроавтобусов в неделю, которые пересекают государственную границу, направляясь в Италию и в обратном направлении", – отметил он.

Дейнеко подчеркнул, что пограничники будут измерять температуру прибывающих. Для этого они обеспечены всем необходимым, в том числе индивидуальными средствами защиты. В дальнейшем подобный режим введут и в других пунктах пропуска.

Кроме того, обязательная проверка температуры прибывающих из Италии началась в международных аэропортах "Борисполь" и "Киев" – в них каждую неделю прибывает около 20 самолетов из разных итальянских городов.

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В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко раскрыл дополнительные подробности о мерах по проверке водителей и пассажиров, следующих в Украину из Евросоюза.

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"До конца дня (25 февраля – Ред.) такие меры должны распространиться пункты пропуска на границе с Венгрией, на завтра это будут пункты пропуска со Словакией и Румынией, и в дальнейшем – граница с Польшей", – сказал он, сообщает УНН.

Демченко подчеркнул, что главная цель пограничников – не допустить распространения вируса в Украине".

"Как мы видим, наши европейские соседи таких мероприятий не проводят у нас на общих участках границы. В то же время, правительство Украины мобилизует все силы, чтобы осуществить максимально безопасные меры", - заверил он.

Представитель Госпогранслужбы признал, что срок проведения этих проверок не устанавливался.

Напомним, ранее в Закарпатской области в больницу доставили жителя села Дийда у которого подозревали коронавирус.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что эпидемия китайского коронавируса уже прошла свой пик, а группа ученых заявила об успешной разработке пероральной вакцины против коронавируса, которую можно принимать в таблетках. Она активизирует иммунные процессы, в том числе в слизистой организма.

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