Коронавирус охватил семь населенных пунктов в Черновицкой области

Коронавирус подтвердили в семи населенных пунктах Черновицкой области. Больше всего больных этим недугом буковинцев зафиксировали в Хотинском и Кицманском районах.

Об этом во время прямого включения на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Только получили результаты 27 анализов на коронавирус. И 10 из них дали положительный результат. Таким образом, у нас сегодня уже 25 случаев инфицирования. География распространения установленного нами коронавируса по области в разрезе населенных пунктов выглядит следующим образом. Одиннадцать человек в селе Колинковцы Хотинского района, семь человек в селе Брусника Кицманского района, и по одному человеку в городе Хотине, в селе Топоровцы Новоселицкого района, в селе Лужаны Кицманского района, в городе Черновцы и в селе Иживцы Сторожинецкого района ", – сказал Осачук.

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Также он посоветовал всем без исключения буковинцам придерживаться жесткой самоизоляции.

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"Учитывая концентрацию случаев, в селах Топоривци, Колинковцы, Грозинцы и Бочковцы введен особый режим въезда и выезда. Все жители данных сел, которые являются контактными лицами, либо имеют историю путешествий в страны, где зафиксированы случаи COVID-19, должны пойти на жесткий домашний карантин ", – добавил председатель ОГА.

Ранее стало известно, что в Украине подтверждено 41 случай COVID-19.Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

Кроме того, сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине, а пациент, у которого первого в Украине было зафиксировано COVID-19 уже выздоровел.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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