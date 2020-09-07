Коронавирус "пробрался" в две школы Львова: учеников отправили на карантин

Также закрыли два детских сада в городе

Во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Заражение обнаружили в одного работника и одного ученика.

Реклама

Как рассказали во Львовском городском совете, в школе "Джерельце" положительный результат ПЦР-теста получил ассистент учителя, поэтому только один класс ушел на карантин.

А в городской школе № 46 коронавирусом заразился ученик. Теперь дети в этом классе будут учиться дистанционно.

Также в горсовете уточнили, что во Львове закрыты на карантин и два детских сада: № 135 и № 1. Начальник управления образования в области Зоряна Довганик уточнила, что в целом по городу детские сады посещают 38% детей.

В тренде Прокурор Хмельницкой области умер от COVID

Напомним, за последние сутки, 6 сентября, в Украине зафиксировали 2 174 новых случаев заражения коронавирусом, всего COVID-19 диагностировали у 138 068 украинцев.

Реклама

Также мы сообщали, что в Николаеве в четырех школах и двух детских садах зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Ученики и персонал учреждений заболели COVID-19, часть детей отправили учиться дистанционно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама