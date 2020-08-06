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Коронавирус пробрался в Ивано-Франковский облсовет: кто заболел

6 августа, 15:29

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Госструктура работает в штатном режиме

В Ивано-Франковске коронавирус диагностировали у шести сотрудников облсовета. Все они работают в исполнительном аппарате.

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Об этой вспышке COVID-19. сообщил председатель облсовета Александр Сыч на своей странице в Facebook.

"О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно принятые меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей – проведение заседаний комиссий областного совета и других рабочих органов, сессионные заседания, общение с исполнителями документов и представителями других органов власти, работа с постоянными посетителями и тому подобное", – прокомментировал Сыч.

Кроме того, начальница отдела патронатной службы облсовета Марьяна Гринечко сообщила, что результаты с лабораторного центра пришли сегодня утром, 6 августа.

"Сейчас нам известно о шести подтвержденных случаев. Мы после сессии сделали проверку работников на ПЦР-тестах. Исполнительный аппарат областного совета продолжает работать в штатном режиме. Депутаты работают в соответствии с их занятостью. В областном совете они на общественных началах, мы не можем отвечать за каждого депутата, мы отвечаем за наших работников исполнительного аппарата", – сказала Гринечко, сообщает "Суспільне".

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Спикер областного совета добавила, что работники, у которых подтвердят диагноз COVID-19, будут лечиться и находиться на самоизоляции. Другие будут работать в штатном режиме с учетом соответствующих мер безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой ОГА зафиксировали вспышку COVID-19.

Также напомним, в Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1300 случаев за сутки

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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