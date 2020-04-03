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Коронавирус проник в роддом Ивано-Франковска: стало известно о новых случаях

3 апреля, 18:43

Татьяна Очеретяна

Пять пациентов подключены к аппарату исскувственной вентиляции легких

В больницах Ивано-Франковска сделали 333 экспресс-тесты на коронавирус. Из них – 120 имеют положительный результат. 12 пациентов находятся в Центральной городской клинической больнице в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом во время брифинга сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Как видите, вчера был только один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня уже пять. В городской клинической больнице №1 5 тяжелых больных, из них – один на аппарате ИВЛ", – объясни мэр.

Глава также добавил, что в городском перинатальном центре после смерти роженицы сделали 110 тестов, пять из них оказались положительными. Три теста подтверждены ПЦР-системой, все больные изолированы.

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Напомним, в Тернопольской области целая семья заразилась коронавирусом. Заболели двое детей и трое взрослых. Медики выяснили, что вероятным источником заражения семьи стал ее зять, который вернулся из Польши.

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Кроме того, во Львове COVID-19 заразились двое врачей. Сейчас они изолированные, проводится опрос лиц, с которыми они контактировали, у них также взяли анализы для проведения ПЦР-тестирования. Всего в области есть 13 пациентов с коронавирусом, двое – уже выздоровели.

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