Коронавирус проник в роддом Ивано-Франковска: стало известно о новых случаях

В больницах Ивано-Франковска сделали 333 экспресс-тесты на коронавирус. Из них – 120 имеют положительный результат. 12 пациентов находятся в Центральной городской клинической больнице в тяжелом состоянии, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом во время брифинга сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Как видите, вчера был только один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня уже пять. В городской клинической больнице №1 5 тяжелых больных, из них – один на аппарате ИВЛ", – объясни мэр.

Глава также добавил, что в городском перинатальном центре после смерти роженицы сделали 110 тестов, пять из них оказались положительными. Три теста подтверждены ПЦР-системой, все больные изолированы.

Реклама

Напомним, в Тернопольской области целая семья заразилась коронавирусом. Заболели двое детей и трое взрослых. Медики выяснили, что вероятным источником заражения семьи стал ее зять, который вернулся из Польши.

В тренде Вражеские обстрелы и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Кроме того, во Львове COVID-19 заразились двое врачей. Сейчас они изолированные, проводится опрос лиц, с которыми они контактировали, у них также взяли анализы для проведения ПЦР-тестирования. Всего в области есть 13 пациентов с коронавирусом, двое – уже выздоровели.

Смотрите в сюжете "Сегодня", действительно ли бактерицидные лампы спасают от коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама