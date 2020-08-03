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Коронавирус снова набирает обороты на Буковине: число заболевших превысило 6 тысяч

3 августа, 04:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в регионе обнаружили десятки зараженных

Коронавирусная инфекция после непродолжительного затишья снова начала атаковать Черновицкую область. За последние сутки в регионе обнаружили 82 новых случая заражения.

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Как рассказал на своей странице в Facebook глава местной областной госадминистрации Сергей Осачук, с начала эпидемии в регионе число инфицированных уже превысило шесть тысяч.

"Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 6143 человека", – сообщил чиновник.

Также он отметил, что за последние сутки от COVID-19 выздоровели 103 буковинца. Всего победить инфекцию удалось 4687 жителям области.

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"Однако если сравнивать с показателями, которые мы имели в июне, число новых больных довольно значительное", – добавил Осачук.

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Напомним, в Украине области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны.

Однако после публикации списка областей по зонам в Тернополе и Луцке отказались ужесточать карантин. Так, в Тернополе городской совет соберется на внеочередную сессию, чтобы принять решение о законности внесения города в "красную" зону.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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