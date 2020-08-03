Коронавирус снова набирает обороты на Буковине: число заболевших превысило 6 тысяч

Коронавирусная инфекция после непродолжительного затишья снова начала атаковать Черновицкую область. За последние сутки в регионе обнаружили 82 новых случая заражения.
Как рассказал на своей странице в Facebook глава местной областной госадминистрации Сергей Осачук, с начала эпидемии в регионе число инфицированных уже превысило шесть тысяч.
"Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 6143 человека", – сообщил чиновник.
Также он отметил, что за последние сутки от COVID-19 выздоровели 103 буковинца. Всего победить инфекцию удалось 4687 жителям области.
"Однако если сравнивать с показателями, которые мы имели в июне, число новых больных довольно значительное", – добавил Осачук.
Напомним, в Украине области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны.
Однако после публикации списка областей по зонам в Тернополе и Луцке отказались ужесточать карантин. Так, в Тернополе городской совет соберется на внеочередную сессию, чтобы принять решение о законности внесения города в "красную" зону.
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