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Коронавирус у жителя Черновцов: состояние пациента изменилось

3 марта, 18:26

Руслан Ровик

У мужчины с коронавирусом отметили появление лихорадки

У пациента в Черновцах, у которого диагностировали заражение коронавирусом, появилась лихорадка.

Об этом заявила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук, сообщает "112 Украина".

"У него есть лихорадка, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, больница обеспечена", – заверила она.

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Полищук добавила, что пациент не контактирует с остальными людьми, которые находятся в инфекционном отделении, а его состояние остается стабильным.

Также она подчеркнула, что врачи и средний медицинский персонал, которые заходят в изолированную палату, придерживаются всех требований защиты.

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Стоит добавить, что по состоянию на утро 3 марта, когда появилась информация о подтверждении коронавируса у жителя Черновцов, сообщалось – у мужчины не зафиксировали повышенной температуры и пневмонии, единственным симптомом был сухой кашель.

Напомним, ранее мы сообщали о том, в каких условиях находится первый в Украине человек с коронавирусом.

После подтверждения инфекции в Черновцах руководство ОГА выступило с брифингом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы пациент коронавирус лихорадка

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