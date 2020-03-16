Коронавирус уже распространяется в Украине: мэр Черновцов сделал громкое заявление (видео)

Одна из жительниц Черновицкой области, у которой был зафиксирован коронавирус, инфицировалась уже в Украине. Об этом заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук в своем обращении в Facebook.

"Этот вирус распространяется. Заражение произошло уже тут, в Черновицкой области", – сообщил он.

В связи с этим сегодня, 16 марта, в Черновцах соберется комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям и будет принято решение об ужесточении карантина.

"С 18:00 мы прекращаем работу заведений общественного питания на территории города Черновцы", – сообщил Каспрук.

Он также призвал предпринимателей предоставлять услуги жителям по заявке, защитить работников и минимизировать контакт с бумажными деньгами.

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Кроме того, в городе планируется ограничить работу общественного транспорта. Его оставят в таком количестве, чтобы обеспечить людей, которые должны ездить на работу.

Также административные услуги теперь можно будет получить по телефону или онлайн. Часть работников в Черновцах просят взять отпуска и изолироваться с членами семьи.

"Дети на карантине должны находиться исключительно дома, нигде не ходить. Это же касается пенсионеров", – сказал Каспрук.

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Также в городе прекращается работа большинства торговых точек, кроме крайне необходимых.

Напомним, ранее сообщалось, что вслед за Львовом торгово-развлекательные заведения закрывает Одесса.

Впрочем, если и хорошие новости: в Черновцах через несколько дней могут объявить о выздоровлении пациента с коронавирусом, который был первым человеком в Украине с подтвержденным диагнозом.

"Мы получили негативный результат у первого пациента, у которого мы имели предыдущие результаты позитивные. Если через два дня у него отберут образцы и результат будет негативный – можно будет говорить, что он выздоровел от коронавируса", – сообщила на брифинге заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

О том, какие способы защиты от коронавируса существуют, смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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