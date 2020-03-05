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Коронавирус в Черновцах: изолированных с подозрением стало больше

5 марта, 09:02

Тина Наринецкая

У госпитализированных медики уже взяли анализы

В Черновцах в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще четырех человек с подозрением на новый коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации.

У людей уже взяли анализы и отправили их образцы в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья. Что касается мужчины, у которого обнаружили COVID-19, он уже чувствует себя лучше. Жена больного до сих пор находится в изоляции, но признаков заболевания у нее нет.

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Ранее мы писали, что соседка заболевшего жителя Черновцов, которая работает учительницей, решила взять отпуск.

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"Сейчас педагог чувствует себя хорошо. Такое ее решение – скорее превентивная мера", – рассказал директор школы.

Также мы сообщали, что протесты под домом зараженного коронавирусом жителя Черновцов не оставили без внимания местные власти. Чиновники пристыдили людей за травлю. По словам мэра Черновцов Алексея Каспрука, вирус придет и уйдет, а потом "надо будет смотреть в глаза соседям".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Китай больницы Черновцы госпитализация черновицкая область коронавирус подозрение

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