Коронавирус в Черновцах: медики в биокостюмах привезли в больницу еще двоих человек (фото, видео)

Недуг заподозрили у мужчины и женщины

В Черновицкую областную клиническую больницу, где пребывает инфицированный коронавирусом местный житель, доставили еще двоих человек. Об этом сообщает hromadske.

Мужчину и женщину в инфекционное отделение привезли медики на машине скорой помощи в специальной биоодежде.

Машину сразу отправили на дезинфекцию. Водители же рассказали, что одежду сдадут на утилизацию.

В то же время в середину медучреждения посторонних не пускают. Там все одеты в защитную одежду и респираторы.

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Напомним, ранее врачи забрали из дому жену заболевшего, с которой он путешествовал по Италии – ее госпитализировали после протестов соседей. Впрочем, по словам медиков, на данный момент женщина здорова.

Кроме того, пограничников, которые проверяли на границе инфицированного COVID-19 жителя Черновцов, также отправили на обсервацию.

"Пограничники, которые осуществляли оформление этого гражданина, помещены в инфекционное отделение военного госпиталя на обсервацию", - рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

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