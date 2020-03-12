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Коронавирус в Черновцах: появились новые данные о состоянии инфицированного

12 марта, 08:54

Тина Наринецкая

У мужчины не обнаружили пневмонии

У жителя Черновцов, у которого впервые в Украине обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, нет пневмонии. Об этом время брифинга заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Ему делали рентген по просьбе отца ... пневмонии у него нет. Да, мужчина действительно ослаблен. Но это объясняется тем, что он длительное время принимает противовирусные препараты. К тому же, у него до сих пор поднимается температура. Но, как сообщают врачи, не выше, чем 37,6 градусов. У больного имеются признаки кашля, но он ослабляется", - рассказала Гусак.

Чиновница отметила, что за мужчиной следят медики и он получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Ранее мы писали, что, чтобы осмотреть инфицированного украинца и проверить правильность лечения, в Черновцы приедет врач Всемирной организации здравоохранения.

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Напомним, с сегодняшнего дня, 12 марта, в Украине вводится общенациональный карантин. Сайт "Сегодня" разобрался, какие именно меры уже приняты и что изменится в стране в ближайшее время.

Кроме того, из-за коронавируса Минздрав намерен изменить порядок работы бригад скорой помощи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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