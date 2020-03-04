Коронавирус в Черновцах: соседка инфицированного взяла отпуск

В Черновцах, где ранее был подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом в Украине, соседка заболевшего мужчины, которая работает учительницей, решила взять отпуск.
Как рассказал директор учебного заведения, женщина проживает в одном подъезде с заболевшим, сообщает местное издание "АСС".
"Из-за такой ситуации учительница приняла решения пойти в отпуск за свой счет. До конца недели ее точно не будет на работе", – сообщил Алексей Килинич.
При этом он признал, что ни родители, ни педагоги такого шага от учительницы не требовали.
"Сейчас педагог чувствует себя хорошо. Такое ее решение – скорее превентивная мера", – подчеркнул директор школы.
Килинич добавил также, что в одном подъезде с заболевшим мужчиной проживают и несколько учеников его школы.
Напомним, ранее в Черновцах медики в специальных биокостюмах доставили в больницу трех человек, у которых подозревали коронавирус. После необходимых проверок и анализов у них не обнаружили признаков заражения.
Также мы сообщали о том, что жена инфицированного жителя Черновцы сдала анализы на коронавирус.
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