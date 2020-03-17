Коронавирус в Черновцах: стало известно о состоянии пациентов

У всех пациентов стабильное самочувствие, они получают лечение

В Черновцах сообщили о состоянии людей, госпитализированных с коронавирусом: по состоянию на 10 часов утра 17 марта у всех пациентов температура находится в пределах нормы.

Об этом рассказали на брифинге в областной государственной администрации.

Как заявили чиновники, самочувствие госпитализированных стабильное, все они находятся на лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

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"Одна из женщин, коронавирус у к которой подтвердили 16 марта, имеет пневмонию. Ее состояние стабильно, пациентка идет на поправку", – добавили в ОГА.

По словам медиков, все пациенты получают симптоматическое лечение и находятся под наблюдением.

Напомним, в Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 71-летней женщины, которая приехала домой из Польши. "Сегодня" уже рассказывали, как хоронили умершую.

Также сообщалось, что в Житомирской области из-за распространения коронавируса будет введен режим чрезвычайной ситуации.

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