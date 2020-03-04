Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Коронавирус в Черновцах: стало известно о состоянии жены инфицированного

4 марта, 22:51

Елена Вус

Женщина находится в изоляции, ее состояние удовлетворительное

У жены инфицированного коронавирусом COVID-19 жителя Черновцов, которая ранее сдала анализы на коронавирус, удовлетворительное состояние здоровья, признаков заболевания у нее нет.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

"Житель Черновцов, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Жена больного находится в изоляции, ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет", – говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, в инфекционное отделение областной клинической больницы были госпитализированы еще 4 буковинца с признаками инфекционного заболевания.

В тренде
Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие COVID-19", – говорится в сообщении.

Между тем в Черновцахсоседка заболевшего мужчины, которая работает учительницей, решила взять отпуск.

В свою очередь чиновники пристыдили жителей Черновцов за травлю из-за коронавируса. Председатель ОГА Сергей Осачук на брифинге отметил, что эта инфекция не может "перепрыгнуть" через стену и заразить других.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

женщина Черновцы Украина коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)
Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)Запад
Новое подозрение на коронавирус: в больницу попала жительница Прикарпатья
Новое подозрение на коронавирус: в больницу попала жительница ПрикарпатьяЗапад
Коронавирус в Черновцах: медики в биокостюмах привезли в больницу еще троих человек (фото, видео)
Коронавирус в Черновцах: медики в биокостюмах привезли в больницу еще троих человек (фото, видео)Запад
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)Запад
Коронавирус в Украине: врачи проверят все контакты жителя Черновцов
Коронавирус в Украине: врачи проверят все контакты жителя ЧерновцовЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...