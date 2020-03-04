Коронавирус в Черновцах: стало известно о состоянии жены инфицированного

У жены инфицированного коронавирусом COVID-19 жителя Черновцов, которая ранее сдала анализы на коронавирус, удовлетворительное состояние здоровья, признаков заболевания у нее нет.
Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.
"Житель Черновцов, у которого обнаружили коронавирус, чувствует себя лучше. Жена больного находится в изоляции, ее состояние также удовлетворительное, признаков заболевания нет", – говорится в сообщении.
Кроме того, в инфекционное отделение областной клинической больницы были госпитализированы еще 4 буковинца с признаками инфекционного заболевания.
"Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие COVID-19", – говорится в сообщении.
Между тем в Черновцахсоседка заболевшего мужчины, которая работает учительницей, решила взять отпуск.
В свою очередь чиновники пристыдили жителей Черновцов за травлю из-за коронавируса. Председатель ОГА Сергей Осачук на брифинге отметил, что эта инфекция не может "перепрыгнуть" через стену и заразить других.
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