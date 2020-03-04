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У инфицированного коронавирусом жителя Черновцов подозревают пневмонию

4 марта, 10:44

Татьяна Власенко

Состояние больного стабильное

У инфицированного коронавирусом жителя Черновцов врачи подозревают пневмонию. Об этом рассказал и.о. генерального директора Черновицкой областной больницы Сергей Цинтаро, передает ИА "АСС".

"Сейчас клинических признаков пневмонии у пациента нет, но рентген показывает, что возможно пневмония есть. Это под вопросом", – сообщил Цинтаро.

Впрочем, по его словам, заболевший чувствует себя хорошо.

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"Высокой температуры нет. Состояние больного стабильное. Он получает лечение согласно протоколу, антибактериальную и противовирусную терапию. У больного наблюдается положительная динамика", – рассказал Цинтаро,

Он также отметил, что пациент находится в отдельном боксе. У него отдельный санузел. Медики, которые заходят к больному в палату, имеют все необходимые средства индивидуальной защиты: очки, костюмы и прочее.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что пограничников, которыепроверяли на границе инфицированного COVID-19 жителя Черновцов, отправили на обсервацию.

В обсервации также находится и жена заболевшего. Ее госпитализировали после протестов соседей.

В свою очередь эпидемиолог рассказал, как не заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы пневмония коронавирус

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