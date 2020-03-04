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Коронавирус в Черновцах: у жены инфицированного взяли анализы

4 марта, 12:00

Татьяна Власенко

Образцы ещё не доставлены в лабораторию

У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, которую ранее госпитализировали из-за протестов местных жителей, взяли анализы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Центр общественного здоровья.

По словам медиков, образцы еще не доставлены в лабораторию для исследования.

"Образцы еще не доставили в лабораторию, поэтому в течение дня будет информация", – сообщили в Центре общественного здоровья.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у женщины, помещенной на обсервацию, якобы тоже подтвердили заражение коронавирусом. Однако в Черновицкой ОДА эту информацию опровергли.

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Также стало известно, что женщину разметили и изолировали в военном госпитале. Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Но это не госпитализация, она не больна", – сказал Осачук.

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Напомним, ранее сообщалось, что у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов врачи подозревают пневмонию.

"Сейчас клинических признаков пневмонии у пациента нет, но рентген показывает, что возможно пневмония есть. Это под вопросом", – рассказал и.о. генерального директора Черновицкой областной больницы Сергей Цинтаро.

Впрочем, чувствует себя инфицированный хорошо, его состояние стабильное.

В свою очередь министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, как диагностировать и остановить коронавирус. Детальнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы анализы коронавирус

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