Коронавирус в Черновцах: у жены инфицированного взяли анализы

У жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов, которую ранее госпитализировали из-за протестов местных жителей, взяли анализы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Центр общественного здоровья.
По словам медиков, образцы еще не доставлены в лабораторию для исследования.
"Образцы еще не доставили в лабораторию, поэтому в течение дня будет информация", – сообщили в Центре общественного здоровья.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у женщины, помещенной на обсервацию, якобы тоже подтвердили заражение коронавирусом. Однако в Черновицкой ОДА эту информацию опровергли.
Также стало известно, что женщину разметили и изолировали в военном госпитале. Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Но это не госпитализация, она не больна", – сказал Осачук.
Напомним, ранее сообщалось, что у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов врачи подозревают пневмонию.
"Сейчас клинических признаков пневмонии у пациента нет, но рентген показывает, что возможно пневмония есть. Это под вопросом", – рассказал и.о. генерального директора Черновицкой областной больницы Сергей Цинтаро.
Впрочем, чувствует себя инфицированный хорошо, его состояние стабильное.
В свою очередь министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, как диагностировать и остановить коронавирус. Детальнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".
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