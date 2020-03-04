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Коронавирус в Черновцах: в аптеках закончились маски и исчезают антисептики (фото)

4 марта, 09:23

Тина Наринецкая

На дверях аптек сразу предупреждают, что защитных повязок в наличии нет

В Черновцах, где обнаружили инфицированного COVID-19 мужчину, в аптеках закончились защитные медицинские маски. Об этом сообщает "Молодий буковинець".

В частности, ни одной защитной повязки нет в аптеках в центре города. В некоторых аптеках на дверях повесили объявления, что масок в продаже нет.

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"Масок нет, извините. Мы заказали, но когда будут – ответить трудно", - говорит фармацевт одной из аптек.

Также в городе становятся дефицитными антисептические спреи и гели. В некоторых аптеках их уже нет в продаже.

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А тем временем медицинские маски становятся дефицитными и в Киеве. Легко ли купить этот товар в столичных аптеках – узнавали журналисты "Сегодня".

С такой же проблемой столкнулись и жители Николаева. Тут маски в аптеках закончились около одной-двух недель назад, а когда привезут новые – пока неизвестно.

Кроме того, ранее в ВОЗ рассказали, сколько ежемесячно требуется масок и перчаток для борьбы с коронавирусом. Специалисты считают, что нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Китай Черновцы аптека дефицит маска коронавирус антисептик

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