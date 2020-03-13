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Коронавирус в Черновцах: в больницу госпитализировали еще одну женщину

13 марта, 13:55

Тина Наринецкая

Женщина 8 марта вернулась из Италии

В Черновцах в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирус нового типа госпитализировали еще одну женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной ОГА.

Пациентку привезли к медикам с признаками инфекционного заболевания. Недавно женщина была в Италии. Вернулась она домой 8 марта.

Кроме того, в инфекционном отделении находится жена зараженного буковинца, которая тоже вернулась из Италии.

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"Она чувствует себя хорошо и не имеет признаков заболевания. Однако решила изолироваться в медицинском учреждении, чтобы не подвергать опасности окружающих", – отметили в пресс-службе.

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Напомним, ранее председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук призвал буковинцев, которые недавно вернулись из стран, где был обнаружен коронавирус, самоизолироваться.

На данный момент на Буковине подтвердили два случая заражения коронавирусом. Впервые инфекцию обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия в Италии.

А вчера, 12 марта, зафиксировали второй в регионе случай COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Италия женщина больницы буковина госпитализация черновицкая область коронавирус

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