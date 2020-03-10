Коронавирус в Черновцах: в больницу попал еще один "подозреваемый"

В Черновцах с подозрением на коронавирус нового типа в больницу госпитализировали еще одного мужчину. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания", – говорится в сообщении.

На данный момент в больнице находятся трое пациентов, которых проверяют на коронавирусную инфекцию.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что житель Черновцов, у которого был обнаружен коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии. Симптомов ухудшения самочувствия у него не фиксируют.

"Ему оказывают симптоматическое лечение, специфической терапии не существует. Состояние пациента удовлетворительное, на ухудшение не жалуется, лихорадки нет", – подчеркнул он.

Отметим, что наличие коронавируса у жителя Черновцов подтвердила и лаборатория в Лондоне.

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