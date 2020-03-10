Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
28,23

Коронавирус в Черновцах: в больницу попал еще один "подозреваемый"

10 марта, 14:56

Тина Наринецкая

Мужчину госпитализировали с признаками инфекционного заболевания

В Черновцах с подозрением на коронавирус нового типа в больницу госпитализировали еще одного мужчину. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания", – говорится в сообщении.

На данный момент в больнице находятся трое пациентов, которых проверяют на коронавирусную инфекцию.

Реклама

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что житель Черновцов, у которого был обнаружен коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии. Симптомов ухудшения самочувствия у него не фиксируют.

В тренде
Усиление обстрелов и потери ВСУ: где на Донбассе было "жарко"

"Ему оказывают симптоматическое лечение, специфической терапии не существует. Состояние пациента удовлетворительное, на ухудшение не жалуется, лихорадки нет", – подчеркнул он.

Отметим, что наличие коронавируса у жителя Черновцов подтвердила и лаборатория в Лондоне.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

больницы Черновцы мужчина Украина госпитализация коронавирус подозрение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
На Тернопольщине водитель избил пешехода, которого едва не переехал на тротуаре (видео)
На Тернопольщине водитель избил пешехода, которого едва не переехал на тротуаре (видео)Запад
На Закарпатье распустились десятки тысяч цветов: яркие фото и видео
На Закарпатье распустились десятки тысяч цветов: яркие фото и видеоЗапад
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)
Нападение на поезд Львов-Москва: появились первые подробности (фото, видео)Украина
Температурные качели: появились новые данные об инфицированном коронавирусом в Черновцах
Температурные качели: появились новые данные об инфицированном коронавирусом в ЧерновцахЗапад
Коронавирус в Черновцах: медики в биокостюмах привезли в больницу еще троих человек (фото, видео)
Коронавирус в Черновцах: медики в биокостюмах привезли в больницу еще троих человек (фото, видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...