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Коронавирус в Ивано-Франковской области: устанавливают карантинные блокпосты (карта)

20 февраля, 14:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На территории области будут работать 16 карантинных пунктов

В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса устанавливают карантинные блокпосты. Также вводят особый режим въезда и выезда из области.

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Об этом сообщает РБК-Украина.

На территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых пять – в круглосуточном режиме.

"Установить на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры", - говорится в протоколе региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Блокпосты установят в Ивано-Франковске – на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана "Лелеч" и в селе Черниев.

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В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь для больных коронавирусом.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине не будут устанавливать мобильные госпитали для лечения пациентов с COVID-19. По его словам, в этом нет необходимости.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Ивано-Франковск карантин коронавирус блокпосты

Источник: Сегодня

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