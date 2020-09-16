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Коронавирус в рядах ВСУ: умер еще один военнослужащий

16 сентября, 12:45

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчина почти месяц находился в больнице

В рядах Вооруженных сил Украины зафиксирован еще один летальный исход, спровоцированный COVID-19 – мужчина умер в Ивано-Франковской области.

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Как сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ, острые симптомы болезни у военнослужащего проявились еще 19 августа, и он был госпитализирован.

"Несмотря на проведенную терапию, состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние больного резко ухудшилось, реанимационная бригада начала интенсивную терапию, которая не дала позитивного результата", – говорится в сообщении.

Эта смерть стала восьмым летальным исходом, зафиксированным в рядах Вооруженных сил.

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Также сообщается, что за прошлые сутки в ВСУ зарегистрировали 31 случай COVID-19, всего по состоянию на утро 16 сентября болеют 630 человек.

Ранее мы сообщали, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины.

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смерть Ивано-Франковск ВСУ Прикарпатье военнослужащие коронавирус

Источник: Сегодня

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