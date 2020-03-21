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Коронавирус в Тернопольской области: первый заболевший оказался священником

21 марта, 10:22

Мила Князьская-Ханова

У 57-летнего мужчины – большая семья

Инфицированный в Тернопольской области мужчина, который стал первым больным на СOVID-19 в этой области, оказался священником из города Залещики. По данным Тернопольской ОГА, у 57-летнего священносужителя – большая семья. Сейчас его изолировали и лечат.

"Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливаются контактные лица", – сообщили в обладминистрации.

Тем временем, в Залещицком и соседних районах намерены усилить ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты, правоохранители будут проводить скрининг – проверять температуру и визуально отслеживать людей с признаками простуды.

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Ранее сообщалось, что в Тернопольской области вводят режим чрезвычайной ситуации.

Напоминаем, на всей территории Украины с 12 марта объявлен карантин. Власти призывают всех оставаться дома и не выходить на улицу без серьезных причин. Пандемия коронавируса бушует на планете уже 4 месяца. За это время от тяжелых осложнений умерло более 10 тысяч людей. Всего же на сегодня, 20 марта, зафиксировано более 255 тысяч случаев заболевания на COVID-19.

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Соблюдения всех правил карантина и самоизоляция на данный момент – единственные действенные способы уберечься от коронавируса.

Ранее мы писали обо всех самых интересных идеях приятного и полезного времяпровождения во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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