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Коронавирус в Тернопольской области: зараженных стало больше (карта)

14 апреля, 10:47

Тина Наринецкая

Инфекцию в регионе подтвердили у 27 детей

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 280 человек. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

"По состоянию на 14 апреля 2020 в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 280 случаях диагноз лабораторно подтвержден", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что среди инфицированных 253 взрослых и 27 детей. Пять из этих случаев оказались летальными. Вылечить удалось восемь человек: в Тернопольском районе – одного пациента, в Кременецком районе – двоих, в Монастырисском районе – пять.

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Только за минувшие сутки в регионе COVID-19 заразились семь человек. Новые случаи были зафиксированы в:

Збаражский район (1 человек):

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  • г. Збараж – один человек

Гусятинский район (1 человек):

  • с. Постоловка – один человек

Шумский район (3 человека):

  • г. Шумск – один человек
  • с. Брыков – один человек
  • с. Обыч – один человек

Чертковский район (2 человека):

  • с. Угрынь – один человек
  • с. Верхняя Выгнанка – один человек

Напомним, сейчас в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 3372 человек. Только за последние сутки число инфицированных выросло на 270.

Кроме того, ранее врачи из Черновцов рассказали о новых неожиданных симптомах коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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