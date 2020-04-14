Коронавирус в Тернопольской области: зараженных стало больше (карта)

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 280 человек. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
"По состоянию на 14 апреля 2020 в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 280 случаях диагноз лабораторно подтвержден", – говорится в сообщении.
В центре отметили, что среди инфицированных 253 взрослых и 27 детей. Пять из этих случаев оказались летальными. Вылечить удалось восемь человек: в Тернопольском районе – одного пациента, в Кременецком районе – двоих, в Монастырисском районе – пять.
Только за минувшие сутки в регионе COVID-19 заразились семь человек. Новые случаи были зафиксированы в:
Збаражский район (1 человек):
- г. Збараж – один человек
Гусятинский район (1 человек):
- с. Постоловка – один человек
Шумский район (3 человека):
- г. Шумск – один человек
- с. Брыков – один человек
- с. Обыч – один человек
Чертковский район (2 человека):
- с. Угрынь – один человек
- с. Верхняя Выгнанка – один человек
Напомним, сейчас в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 3372 человек. Только за последние сутки число инфицированных выросло на 270.
Кроме того, ранее врачи из Черновцов рассказали о новых неожиданных симптомах коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк