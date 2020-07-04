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Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волны

4 июля, 11:58

Руслан Ровик Руслан Ровик

Подготовка медучреждений началась в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

В связи с распространением эпидемии коронавируса и увеличением числа заболевших в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях больницы второй и третьей волны готовят к приему пациентов.

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Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"В тех регионах, где большая заполняемость – это Закарпатская, Волынская и Ровенская области – мы уже начали подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных и ростом числа госпитализаций, который мы видим каждый день", - сказал он.

Стоит напомнить, что по данным Минздрава, по состоянию на 4 июля в Закарпатской области показатель заполняемости коек пациентами с коронавирусом составил 63,55% (при норме – менее 50%), во Львовской области – 42,7%, в Киеве – 37% и в Волынской области – 31,7%.

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Напомним, ранее во Львове глава городского управления здравоохранения заявлял о том, что заполненность больниц, предназначенных для пациентов с коронавирусом, приблизилась к 95%.

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Перед этим с подобным заявлением выступил мэр Ивано-Франковска: по его словам городские больницы приостановили прием пациентов с COVID-19 из-за нехватки мест, заболевших будут принимать областные медучреждения

Тем временем Всемирная организация здравоохранения внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Закарпатье больницы Минздрав Волынь Львовская область коронавирус Закарпатская область волынская область Максим Степанов

Источник: Сегодня

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