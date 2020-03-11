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Коронавирус в Украине: на Буковине в больнице оказались 11 "подозреваемых"

11 марта, 13:30

Руслан Ровик

По данным врачей, десятки людей остаются в самоизоляции

В Черновицкой области, где ранее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, в больницах оказались 11 человек с подозрением на инфицирование.

Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук, сообщают "Українські новини".

"На данный момент в стационаре находится 11 человек", – заявила она, добавив, что у семи человек первичные тесты на коронавирус дали отрицательный результат, остальных все еще проверяют.

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Полищук сообщила, что состояние здоровья у мужчины с коронавирусом стабильное, однако о выписке из больницы речь пока не идет.

Также стало известно, что несколько десятков жителей Черновицкой области находятся в самоизоляции.

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"Порядка 30-40 человек находятся в самоизоляции", – сообщила она.

Полищук заявила, что в некоторых райцентрах таких людей – порядка 10-15, в других – один-два человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в связи с коронавирусом с 12 марта вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

В то же время в Киев уже прибыли экспресс-тесты для выявления коронавируса. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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