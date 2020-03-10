Коронавирус в Украине: стало известно о состоянии инфицированного жителя Черновцов

Житель Черновцов, у которого был обнаружен коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии и симптомов ухудшения самочувствия у него не фиксируют.
Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
"Человек находится в инфекционной больнице, на изоляции. Состояние стабильное, никаких ухудшений, никаких симптомов ухудшения самочувствия нет. Ему оказывают симптоматическое лечение, специфической терапии не существует. Состояние пациента удовлетворительное, на ухудшение не жалуется, лихорадки нет", – подчеркнул он.
В то же время, Ляшко добавил, что инфицированный пациент будет находиться в изоляции, поскольку он продолжает выделять вирус.
"Продолжает оставаться в изоляции, поскольку есть выделение вируса. Он будет находиться там до тех пор, пока по результатам лабораторных исследований не будет подтверждено, пока не перестанет выделять вирус в окружающую среду и станет безопасным для окружающих", – заверил замминистра.
Напомним, ранее в приграничных с Закарпатьем районах инфекцию обнаружили еще у одного человека. Случай заражения зафиксировали в словацком городе Кошице, что в 100 километрах от Ужгорода.
Между тем, во Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции. Для полного излечения от болезни может потребоваться несколько недель.
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