Коронавирус в Украине: стало известно о состоянии инфицированного жителя Черновцов

По данным врачей, у пациента нет симптомов ухудшения самочувствия

Житель Черновцов, у которого был обнаружен коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии и симптомов ухудшения самочувствия у него не фиксируют.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Человек находится в инфекционной больнице, на изоляции. Состояние стабильное, никаких ухудшений, никаких симптомов ухудшения самочувствия нет. Ему оказывают симптоматическое лечение, специфической терапии не существует. Состояние пациента удовлетворительное, на ухудшение не жалуется, лихорадки нет", – подчеркнул он.

Реклама

В то же время, Ляшко добавил, что инфицированный пациент будет находиться в изоляции, поскольку он продолжает выделять вирус.

"Продолжает оставаться в изоляции, поскольку есть выделение вируса. Он будет находиться там до тех пор, пока по результатам лабораторных исследований не будет подтверждено, пока не перестанет выделять вирус в окружающую среду и станет безопасным для окружающих", – заверил замминистра.

Напомним, ранее в приграничных с Закарпатьем районах инфекцию обнаружили еще у одного человека. Случай заражения зафиксировали в словацком городе Кошице, что в 100 километрах от Ужгорода.

Между тем, во Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции. Для полного излечения от болезни может потребоваться несколько недель.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама