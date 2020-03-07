Коронавирус в Украине: стало известно, когда в Черновцы привезут тест-системы

Именно в этом городе обнаружили первый случай заражения COVID-19

В Черновицкую область скоро привезут необходимые тест-системы для выявления нового коронавируса. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.

"Что касается быстрых тест-систем, которые ускоряли возможность получения результатов и отклонения или подтверждения таких подозрений на имеющуюся инфекцию, хочу сообщить вам, что мы общаемся со всеми областями Украины, их эпидемиологами. Нет ни в одной другой области официальных тест-систем. Поэтому информация о том, что они где-то есть в других регионах, а в Черновцах нет, не соответствует действительности. 12 марта необходимые для нашей больницы, для нашей области тест-системы будут доставлены в Украину. Фирма-поставщик получит их 12 марта и с того момента и организуем их доставку в Черновцы", – рассказал чиновник.

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Напомним, первого в Украине инфицированного COVID-19 обнаружили в Черновцах. Мужчина подхватил вирус в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нельзя утверждать, что летом коронавирус перестанет распространяться.

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