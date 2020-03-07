Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Коронавирус в Украине: стало известно, когда в Черновцы привезут тест-системы

7 марта, 09:27

Тина Наринецкая

Именно в этом городе обнаружили первый случай заражения COVID-19

В Черновицкую область скоро привезут необходимые тест-системы для выявления нового коронавируса. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.

"Что касается быстрых тест-систем, которые ускоряли возможность получения результатов и отклонения или подтверждения таких подозрений на имеющуюся инфекцию, хочу сообщить вам, что мы общаемся со всеми областями Украины, их эпидемиологами. Нет ни в одной другой области официальных тест-систем. Поэтому информация о том, что они где-то есть в других регионах, а в Черновцах нет, не соответствует действительности. 12 марта необходимые для нашей больницы, для нашей области тест-системы будут доставлены в Украину. Фирма-поставщик получит их 12 марта и с того момента и организуем их доставку в Черновцы", – рассказал чиновник.

Реклама

Напомним, первого в Украине инфицированного COVID-19 обнаружили в Черновцах. Мужчина подхватил вирус в Италии, по которой с 21 по 26 февраля путешествовал с женой. Состояние больного медики сейчас оценивают как стабильное, но симптомы до сих пор сохраняются: температура у мужчины то поднимается, то падает.

В тренде
"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненых
Facebook Генерального штаба ВСУ

Ранее исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нельзя утверждать, что летом коронавирус перестанет распространяться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай тест Черновцы Украина доставка коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
Коронавирус в Черновцах: медики в биокостюмах привезли в больницу еще троих человек (фото, видео)
Коронавирус в Черновцах: медики в биокостюмах привезли в больницу еще троих человек (фото, видео)Запад
Кричала и бросала ножи: в Черновцах мужчины удерживали в квартире девушку
Кричала и бросала ножи: в Черновцах мужчины удерживали в квартире девушкуЗапад
Новое подозрение на коронавирус: в больницу попала жительница Прикарпатья
Новое подозрение на коронавирус: в больницу попала жительница ПрикарпатьяЗапад
Температурные качели: появились новые данные об инфицированном коронавирусом в Черновцах
Температурные качели: появились новые данные об инфицированном коронавирусом в ЧерновцахЗапад
На Закарпатье распустились десятки тысяч цветов: яркие фото и видео
На Закарпатье распустились десятки тысяч цветов: яркие фото и видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...